Бочаров встретился с военнослужащими на полигоне Минобороны под Волгоградом

По заявкам от волгоградских бойцов и командиров закупили автомобили высокой проходимости, квадроциклы, а также оптику, маскировочные сети и многое другое, что необходимо бойцам на передовой. С военными глава региона обсудил, какая еще поддержка нужна участникам СВО и их семьям.