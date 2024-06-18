Бочаров встретился с военнослужащими на полигоне Минобороны под Волгоградом

Губернатор Андрей Бочаров сегодня, 18 июня, с утра отправился на один из полигонов Минобороны РФ в Волгоградской области. Глава региона пообщался с проходящими боевое и тактическое слаживание военнослужащими и предал бойцам технику, оборудование и снаряжение, сообщили в обладмине.
По заявкам от волгоградских бойцов и командиров закупили автомобили высокой проходимости, квадроциклы, а также оптику, маскировочные сети и многое другое, что необходимо бойцам на передовой. С военными глава региона обсудил, какая еще поддержка нужна участникам СВО и их семьям.