В Свердловской области иноагентам запретили быть депутатами

Законодательное собрание Свердловской области приняло поправки в закон о расширении списка оснований для прекращения полномочий региональных депутатов. В перечень включили появление у парламентария статуса иностранного агента. Поправки внесены, чтобы привести законодательство региона в соответствие с федеральным.