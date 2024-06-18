Помимо этого, наблюдение на региональных референдумах не смогут вести иностранные (международные) наблюдатели. Эта норма также прописана в федеральном законодательстве, отметил докладчик депутат Дмитрий Жуков.
В Свердловской области иноагентам запретили быть депутатами
Законодательное собрание Свердловской области приняло поправки в закон о расширении списка оснований для прекращения полномочий региональных депутатов. В перечень включили появление у парламентария статуса иностранного агента. Поправки внесены, чтобы привести законодательство региона в соответствие с федеральным.