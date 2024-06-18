Экс-каменщик стал новым главой администрации Ворошиловского района Ростова

Новым главой администрации Ворошиловского района донской столицы стал занимающий аналогичную должность в Пролетарском районе Михаил Васильев. Такое решение приняли депутаты Ростовской-на-Дону городской думы во вторник, 18 июня.
На предыдущем месте работы чиновник проработал чуть более года, его кандидатуру также утверждали депутаты.
У Михаила Васильева два высших образования — инженера-строителя и юриста. Работать он начинал каменщиком, а позже стал прорабом. Уже с 1998 года он стал работать в структурах мэрии города — сначала в управлении ЖКХ Октябрьского района, позже он был первым заместителем главы, а потом и главой Октябрьского района Ростова-на-Дону. В 2013 году Михаила Васильева назначили на должность заместителя мэра Михаила Чернышева по строительству. Ушёл он из команды после смены руководства города.
Предшественник Михаила Васильева Виктор Бережной ушёл со своего поста накануне.