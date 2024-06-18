Экс-каменщик стал новым главой администрации Ворошиловского района Ростова

У Михаила Васильева два высших образования — инженера-строителя и юриста. Работать он начинал каменщиком, а позже стал прорабом. Уже с 1998 года он стал работать в структурах мэрии города — сначала в управлении ЖКХ Октябрьского района, позже он был первым заместителем главы, а потом и главой Октябрьского района Ростова-на-Дону. В 2013 году Михаила Васильева назначили на должность заместителя мэра Михаила Чернышева по строительству. Ушёл он из команды после смены руководства города.