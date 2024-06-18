EUobserver: ЕС хочет согласовать новые санкции против РФ к 27 июня

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём в апреле говорил, что запрет на импорт в Европу СПГ из России может стать одной из мер следующего пакета санкций. Кроме того, в пакет планируется внести меры против транспортировки нефти незаконным путем. По оценкам «Ъ», в негативном сценарии санкции затронут 11,8 млн т контрактных обязательств завода «Ямал СПГ» НОВАТЭКа.