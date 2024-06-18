EUobserver: ЕС хочет согласовать новые санкции против РФ к 27 июня

По данным портала, санкции могут включать ограничения на транспортировку российского СПГ и новые меры по ужесточению торговли запрещенными военными технологиями. Ожидается, что будет расширен список физлиц, которые подпадут под санкции. Кроме того, ужесточат ограничения деятельности европейских дочерних предприятий, ведущих бизнес в РФ. Как отмечает EUobserver, последний пункт не поддерживает Германия, чья промышленность продолжает активно инвестировать в РФ.
Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём в апреле говорил, что запрет на импорт в Европу СПГ из России может стать одной из мер следующего пакета санкций. Кроме того, в пакет планируется внести меры против транспортировки нефти незаконным путем. По оценкам «Ъ», в негативном сценарии санкции затронут 11,8 млн т контрактных обязательств завода «Ямал СПГ» НОВАТЭКа.