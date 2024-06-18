Путин подписал распоряжение по Договору о стратегическом партнерстве с КНДР

«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами и организациями, о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Разрешить МИДу России в ходе переговоров о подписании указанного Договора вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера», — говорится в тексте документа.