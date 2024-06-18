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Путин подписал распоряжение по Договору о стратегическом партнерстве с КНДР

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял предложение МИД РФ о подписании договора о стратегическом партнерстве с КНДР, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

Источник: РИА "Новости"

«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами и организациями, о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Разрешить МИДу России в ходе переговоров о подписании указанного Договора вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера», — говорится в тексте документа.

Отмечается, что договор, предусмотренный данным распоряжением, целесообразно подписать на высшем уровне.

Путин Владимир