Лукашенко собрал заседание Совбеза во Дворце Независимости

В начале заседания белорусский лидер напомнил, что утвержденная концепция определила, как будет дальше развиваться сфера безопасности в республике.
«Республика Беларусь — мирная страна, всегда открытая для равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества. Мы никому никогда не угрожали. Более того, открыто (в отличие от других стран) доводим наши подходы всем. Кто хочет это слышать — тот услышит», — считает Александр Лукашенко.
По его словам, нынешнее заседание Совбеза нужно для того, чтобы начать внедрение новых подходов на практике. Руководство страны должно четко понимать, что происходит в республике без прикрас и объективно.
Также Александру Лукашенко силовики сегодня покажут новые образцы военной формы. Инициатором выступает министерство обороны, которое предлагает свои изменения.
Белорусское оборонное ведомство сделало полноростовую презентацию моделей новой военной формы во Дворце Независимости.
Пресс-служба Минобороны выложила видео, где можно рассмотреть манекены, облаченные в новые образцы военной формы. Правда, не специалисту будет сложно понять, какие именно нововведения предложили ввести белорусские военные, потому что визуально она не претерпела радикальных изменений.