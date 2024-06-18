Лукашенко собрал заседание Совбеза во Дворце Независимости

«Республика Беларусь — мирная страна, всегда открытая для равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества. Мы никому никогда не угрожали. Более того, открыто (в отличие от других стран) доводим наши подходы всем. Кто хочет это слышать — тот услышит», — считает Александр Лукашенко.