Многодетная семья из Новосибирска вышла в пикет на Красную площадь в Москве

— Этот год объявлен «годом Семьи» и мы просим личной встречи с президентом Владимиром Путиным, потому что не можем решить свой вопрос, — рассказал «Прецеденту» многодетный отец Евгений Белозеров. — Мы уже второй раз приезжаем в Москву. После нашей поездки в прошлом году, нас пообещали поставить на очередь на жильё, сказали что всего 11 семей и ждать недолго, но оказалось что в списке ожидания 44 семьи, а деньги не выделяют в достаточном объеме. Получается нам ждать льготного жилья лет двести, а по плану строительства наш дом могут скоро снести. Мы боимся остаться с детьми на улице.