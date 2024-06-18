Многодетная семья из Новосибирска вышла в пикет на Красную площадь в Москве

Новосибирцы Евгений Белозеров с супругой воспитывают восьмерых детей, младшему из них всего несколько месяцев. Уже четвертые сутки многодетная семья выходит на Красную площадь в Москве, чтобы привлечь внимание сотрудников администрации президента к своей проблеме. Правда, пока ими заинтересовались только полицейские, которые объяснили сибирякам правила проведения одиночного пикета.
Живет многодетная семья в Ленинском районе Новосибирска в частном доме, который они перестроили из бывшей дачи. При этом никакого разрешения на строительство или реконструкцию не получали. Сейчас они не могут поставить дом на кадастровый учет — здание не вписалось в «красные линии». Из переписки с местными чиновниками глава семьи узнал, что по генплану на этой территории в будущем планируется застройка, а это значит, что большая семья рискует остаться без крыши над головой, ведь больше идти им некуда.
— Этот год объявлен «годом Семьи» и мы просим личной встречи с президентом Владимиром Путиным, потому что не можем решить свой вопрос, — рассказал «Прецеденту» многодетный отец Евгений Белозеров. — Мы уже второй раз приезжаем в Москву. После нашей поездки в прошлом году, нас пообещали поставить на очередь на жильё, сказали что всего 11 семей и ждать недолго, но оказалось что в списке ожидания 44 семьи, а деньги не выделяют в достаточном объеме. Получается нам ждать льготного жилья лет двести, а по плану строительства наш дом могут скоро снести. Мы боимся остаться с детьми на улице.
За время своего недолгого путешествия Белозеровы полным составом побывали в отделе полиции «Китай-город» по Москве. Там многодетная мать написала заявление с просьбой «повлиять на мэрию Новосибирска, которая не дает нам узаконить дом». Её не смутило, что у полковника полиции Вакал А. П., который возглавляет подразделение, навряд ли имеются настолько широкие полномочия.
Для справки: Согласно информации на официальном сайте мэрии Новосибирска, в рамках подпрограммы «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей» из областного бюджета Новосибирской области предоставляются субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на строительство (приобретение) жилых помещений для многодетных малообеспеченных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей. Обеспечение жилыми помещениями осуществляется в порядке очередности, которая ведется по Новосибирской области. В рамках подпрограммы предоставляется жилое помещение по договору социального найма с правом последующей приватизации.
Екатерина ЛОБАНОВА.