Газета КНДР рассказала о дружбе Путина и Ким Чен Ына

Как пишет газета, Ким Чен Ын твердо намерен развивать добрососедские отношения между двумя странами и выводить их на новый уровень. При этом отношения России и Северной Кореи объединяет не только общая история, традиции и стремления. Их отношения основаны на «горячей и глубокой товарищеской связи между высшими руководителями двух стран». Газета подчеркивает, что отношения между лидерами двух государств «выходят за рамки» дипломатических и построены на совместном преодолении трудностей.
«Активная взаимная поддержка и бескорыстная помощь стали основой товарищеских и боевых дружеских отношений между высшими руководителями двух стран… Несмотря на огромные географические различия между Северо-Восточной Азией и Европой, дружеские чувства и сотрудничество между высшими руководителями двух стран продолжают углубляться с каждым днем», — говорится в статье «Нодон Синмун».
Издание отмечает, что Ким Чен Ын поддерживает и одобряет усилия Путина, искренне радуется успехам РФ и выражает активную поддержку ее усилиям в противодействии враждебным силам. Путин в свою очередь «искренне уважает и горячо доверяет» Ким Чен Ыну как «товарищу». Газета добавила, что Пхеньян и Москва, объединенные общей целью и волей, всегда будут вместе на пути к «независимости и справедливости».
«Нет более искренних отношений, чем товарищеские связи, основанные на единстве целей, и нет более прочных отношений, чем боевые связи, закаленные в общих испытаниях», — пишет газета.
Путин
В ходе нынешнего визита Путина ожидается подписание договора о всеобъемлющем партнерстве, который, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, наметит перспективы дальнейшего сотрудничества России и КНДР во всех сферах, включая вопросы безопасности, и будет учитывать последние изменения в международной политической и экономической ситуации. Новый документ призван заменить основополагающий договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, который пришел на смену договору о дружбе и взаимопомощи 1961 года. В ходе переговоров, которые будут предшествовать заключению документа, стороны обсудят также перспективы двустороннего взаимодействия в энергетике, транспорте, сельском хозяйстве и межрегиональных связях.