Рогозин увидел признаки подготовки Украины к наступлению

Украинский президент Владимир Зеленский в апреле заявил, что у Киева есть план нового контрнаступления, но для него нужна военная помощь от Вашингтона. На тот момент США еще не выделили дополнительное финансирование на военную поддержку Украины, однако к концу того же месяца Соединенные Штаты приняли закон о предоставлении ей военной помощи на общую сумму $60,64 млрд. Главком ВСУ Александр Сырский незадолго до заявления Зеленского говорил, что одной из целей украинского командования является формирование резервов для последующего наступления.