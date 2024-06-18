Китай призвал НАТО переосмыслить свои действия в украинском кризисе

«У международного сообщества есть свое справедливое мнение о том, какую роль в украинском кризисе играет НАТО, продукт холодной войны и самая крупная военная группировка в мире. НАТО стоит переосмыслить свои действия, а не осуществлять произвольные клеветнические нападки на Китай», — сказал Линь Цзянь, отвечая на просьбу прокомментировать слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что члены альянса должны заставить Китай заплатить за якобы военную помощь России.
Дипломат подчеркнул, что Китай не является создателем и стороной украинского кризиса, он постоянно прилагает усилия по содействию мирным переговорам.
«Рекомендуем соответствующим сторонам перестать перекладывать вину и ответственность, сеять раздоры, перестать подливать масло в огонь и провоцировать блоковую конфронтацию, и начать делать что-то по существу для политического разрешения кризиса», — сказал Линь Цзянь.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.