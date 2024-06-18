«Единственный способ сделать страну сильной — воспитать сильных людей»: в Хабаровске стартовал первый окружной форум народов ДФО

На полях мероприятия будут решать сложнейшую задачу — привлечение к воспитанию патриотизма конфессий и межнационального сообщества, позволяющего ДФО сплотиться вокруг победы России.
Особенностью мероприятия является то, что его участниками стали не только свыше 300 представителей конфессий и межнациональных объединений, но также представители КМНС из всех 11 регионов ДФО. Поддержать их приехали федеральные лидеры общественного мнения, военкоры, специалисты в сфере информационно-пропагандистских противостояний.
Деловую программу форума открыл заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО Григорий Куранов. Форум начался с самого важного, что объединяет каждого участника сегодняшнего мероприятия, с гимна, с «гражданской молитвы». Григорий Куранов зачитал приветственное слово Юрия Петровича Трутнева, заместителя председателя правительства Российской Федерации — полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, который вновь становится и медиатором, и «ледоколом», прокладывающим путь для всех регионов и округов страны по выполнению стратегического поручения.
«Дальний — Восток огромная территория. В тысячах городов и поселков, сельских поселений и деревень живут люди разной национальности, профессий, вероисповедания. Каждый народ самобытен, интересен, ценен, в каждом регионе свои обычаи и традиции, устои и уклад. Но все мы — граждане одной страны, великой и прекрасной России. Нас объединяет культурное наследие и историческое прошлое, Пушкин и Гоголь, Глинка и Чайковский, Менделеев и Гагарин, пятилетки за три года и победа Советской Армии над нацизмом, и, конечно, любовь Родине, причастность к ее судьбе, ее достижениям и невзгодам», — заявил полпред в ДФО.
Особое внимание сегодня уделяют процессу воспитания, ведь, по словам Григория Куранова, «единственный способ сделать страну сильной — воспитать сильных людей». В своем выступлении Григорий Куранов рассказал, что к воспитанию, к сплочению народа ведут три важнейшие фазы: информирование, вовлечение и мотивация. Особой важностью сегодняшнего мероприятия является не только диалог, но и набор практических навыков, с которыми выйдут его участники.
«Уверена, что сегодняшний день станет точкой отсчета для новых идей, желаем вам всем плодотворной работы, интересных обсуждений. Мы вместе, мы едины и в этом наша сила. Враг будет разбит, и победа будет за нами!», — заявила Елена Евтюхова, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
«Сегодня, когда наша страна находится в сложных геополитических условиях, нам необходимо переосмысливать такие понятия, как патриотизм, межнациональный мир, единство российского народа. Уверен, что этот открытый, хороший, дружественный диалог принесет качественные результаты», — заявил Владимир Зорин, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции, член совета по межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации.