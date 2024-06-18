Италия может передать Украине ракеты Storm Shadow, пишут СМИ

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто намерен представить вооружения, которые войдут в будущий пакет, на заседании парламентского комитета по безопасности республики (Copasir) до конца июня, пишет издание. В пакет войдет не только система ПВО Samp-T, которая завершила участие в миссии в Кувейте, но и «партия ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow, потенциально способных нанести удары по российской территории», подчеркивает Fatto. Окончательное решение будет принято до саммита НАТО в Вашингтоне
По данным газеты, во время предвыборной кампании к европейским выборам этот вопрос, весьма непопулярный в итальянском обществе, отсутствовал в программе партии Мелони «Братья Италии» и сама премьер об этом практически не говорила.
«Теперь, после голосования, при явном провале сил, сосредоточившихся на пацифистском послании, Мелони публично вернулась к своим первоначальным проатлантическим позициям,… и в течение пары недель правительство издаст указ о поставке вооружений, который пропал во время избирательной кампании», — говорится в статье.
Итальянское правительство не комментировало эту информацию.
Представители итальянского правительства неоднократно выступали против снятия запрета на удары по территории РФ для украинских войск. Глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни ранее заявлял, что Италия поставляет Киеву оружие, которое должно использоваться внутри страны, и держит его под контролем.
Список поставляемых Украине итальянских вооружений засекречен, однако, согласно статьям в местных СМИ, в новый пакет также могут войти артиллерия и ракеты Stinger класса «земля-воздух».
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.