Рабочий день Вениамина Кондратьева проходит в Павловском районе

— На Кубани полным ходом идет уборочная кампания. Первые результаты сегодня оценю в Павловском районе. Также планирую посетить промышленные предприятия и соцобъекты, обсудить с жителями волнующие вопросы, — написал Вениамин Кондратьев в своих соцсетях.
Павловский район занимает 17 место в регионе по показателям комплексной оценки социально-экономического развития муниципалитетов (уровень превышает средний). Здесь развиты сельскохозяйственная, перерабатывающая, предпринимательская, рознично торговая области. Для жителей район созданы условия для занятий жителями физкультурой и спортом, пояснили в пресс-службе администрации Краснодарского края.