Рабочий день Вениамина Кондратьева проходит в Павловском районе

— На Кубани полным ходом идет уборочная кампания. Первые результаты сегодня оценю в Павловском районе. Также планирую посетить промышленные предприятия и соцобъекты, обсудить с жителями волнующие вопросы, — написал Вениамин Кондратьев в своих соцсетях.