Руслан Шагалеев решил покинуть пост мэра Иннополиса

Руслан Шагалеев родился 3 апреля 1980 года. В 2003 году окончил Уфимский государственный авиационный технический университет, в 2021-м Московскую школу управления «Сколково» по программе Master in Public Strategy. До 2015 года прошел трудовой путь от слесаря КИПа автоматики — филиала АНК «БАШНЕФТЬ» до директора по региональному развитию компании ООО «Скартел» (Yota). С 2015 по 2016 год трудился на посту заместителя руководителя исполкома города Иннополис. С 2016-го стал мэром и руководителем исполкома Иннополиса. 25 сентября 2021 года Шагалеев в соответствии с законодательством досрочно сложил полномочия по собственному желанию, а 28 сентября, на I сессии городского Совета депутатов I созыва, был вновь избран на пост мэра Иннополиса.