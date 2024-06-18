В ходе СВО погиб курсант Пермского филиала ВГУВТ Георгий Надеин

Когда и при каких обстоятельствах погиб молодой человек, не уточняется. «Георгий последовал примеру своего отчима и подписал контракт с минобороны РФ. Он самостоятельно принял мужественное решение защищать Родину. Георгий погиб как герой, за день до своего отпуска, который так ждали его мама и младшая сестра», — говорится в сообщении.