В ходе СВО погиб курсант Пермского филиала ВГУВТ Георгий Надеин

В ходе специальной военной операции погиб курсант Пермского филиала Волжского государственного университета водного транспорта Георгий Надеин. Ему было 18 лет. Об этом сообщается на странице учебного заведения в соцсети ВКонтакте.
Когда и при каких обстоятельствах погиб молодой человек, не уточняется. «Георгий последовал примеру своего отчима и подписал контракт с минобороны РФ. Он самостоятельно принял мужественное решение защищать Родину. Георгий погиб как герой, за день до своего отпуска, который так ждали его мама и младшая сестра», — говорится в сообщении.
Одногруппники и педагоги отзывались о нем, как о добром и отзывчивом человеке. Георгий участвовал в волонтерских мероприятиях и пел в хоре университета.