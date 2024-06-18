Лукашенко представили новые образцы военной формы

Образцы новой формы были подготовлены Министерством обороны по поручению главы государства. В ведомстве пояснили, что изменения обусловлены мировыми тенденциями, трансформацией выполняемых военнослужащими учебно-боевых задач, а также необходимостью унификации отдельных предметов форменной одежды для разных категорий военнослужащих.
«Что нового? Чем не устраивает та одежда, которая есть?» — спросил Александр Лукашенко.
Как доложил Президенту заместитель министра обороны по тылу — начальник тыла Вооруженных Сил Андрей Бурдыко, предлагаемые изменения позволят расширить функциональность военной формы, обеспечить удобство при ее ношении с учетом специфики выполняемых военнослужащими задач.
Некоторые элементы одежды были усовершенствованы конструктивно, чтобы форма не сковывала военнослужащих при выполнении поставленных задач. В боевой одежде усилили защиту коленных и локтевых суставов.
Все новшества — перечень и наименование предметов военной одежды, их цветовая гамма — закреплены в проекте указа Президента. К выпуску планируется тактическая рубашка, флисовая куртка, кашне летнее и зимнее для боевой формы одежды. Меховые воротники в зимних куртках заменят на текстильные, а кант на форме внутренних войск МВД будет выполняться в краповом цвете — это дань традициям.
«Тактическая рубашка — это абсолютно новый для наших Вооруженных сил элемент. Он крайне удобен при использовании бронежилета, разгрузочных поясов. Даже при значительных физических нагрузках военнослужащий чувствует себя достаточно комфортно», — пояснил журналистам начальник вещевого управления Министерства обороны Алексей Ковалев.
Для женщин в дополнение к повседневной форме решено пошить платья. Образ дополнят шляпа и галстук-бант. Осенью женщинам станут выдавать демисезонные ботинки. У курсантов появится так называемый офисный комплект из куртки и брюк (нынешняя повседневная форма с кителем будет одеваться на торжественные мероприятия), на лето им, как и солдатам, будут выдавать футболки поло.
В военном ведомстве считают, что также необходимо пересмотреть форму суворовцев: существующая утверждена в 1996 году. Она будет похожа на форму курсантов, но выполнена в привычных темных оттенках. Изменения будут закреплены в отдельном указе.
«Цена вопроса?» — уточнил глава государства.
«Цена вопроса остается прежней за счет увеличения сроков носки, замены других предметов одежды», — сказал Андрей Бурдыко.
Он добавил, что разработанные модели были переданы в войска для опытной носки. При производстве формы учитывались пожелания и предложения военнослужащих.
«Вас устраивает — хорошо. Денег лишних не просите. Так тому и быть», — резюмировал Президент.
Вместе с тем Александр Лукашенко заметил, что, если возникает необходимость усовершенствовать форму, не надо ждать нескольких лет. Эти вопросы должны решаться оперативно, подчеркнул он.
Ожидается, что новая форма станет поступать в войска в третьем-четвертом квартале этого года — после принятия необходимых нормативных правовых актов и внутриведомственных документов.
Что важно, вся форма изготовлена на белорусских предприятиях и из отечественных тканей. В производстве участвовали флагманы текстильной промышленности — могилевский «Моготекс» и минский «Камволь». Всего же в работу было включено около 10 предприятий швейной отрасли.
«98% тканей, который используются для изготовления одежды, — это ткани белорусского производства, и это радует», — отметила председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина.
По ее словам, при производстве новых образцов формы особое внимание было уделено защитным свойствам одежды и ее износостойкости.
«Отличительной чертой данной коллекции является и то, что мы подумали о наших девушках, о несении службы ребятами в летний период. Поэтому в списке обмундирования появилась летняя одежда в виде платьев, рубашек поло. А в куртках, например, добавился капюшон. Хочется, чтобы наши военнослужащие различных видов войск чувствовали себя удобно в любое время года и в повседневной форме, и в парадной одежде», — рассказала Татьяна Лугина.
Министр обороны Виктор Хренин в свою очередь заявил, что к изменению формы одежды военное ведомство относится как к совершенствованию вооружения и техники: эта работа должна проводиться постоянно и исходя из современных реалий. Что и подчеркнул главнокомандующий.
«Современные реалии таковы, что мы видим измененные формы ведения боевых действий. Появляются новые материалы, новые подходы. Мы постоянно оцениваем опыт и других стран по носке формы одежды, ее защищенности, стойкости, эстетичности. Поэтому главе государства было предложено внести изменения, добавить некоторые элементы. В целом вся линейка формы одежды, которая была утверждена указом главы государства в 2020 году, осталась в основе», — отметила Виктор Хренин.