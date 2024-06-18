Лукашенко представили новые образцы военной формы

«Отличительной чертой данной коллекции является и то, что мы подумали о наших девушках, о несении службы ребятами в летний период. Поэтому в списке обмундирования появилась летняя одежда в виде платьев, рубашек поло. А в куртках, например, добавился капюшон. Хочется, чтобы наши военнослужащие различных видов войск чувствовали себя удобно в любое время года и в повседневной форме, и в парадной одежде», — рассказала Татьяна Лугина.