В Казахстане отказались от введения самостоятельного кода +9

«Данный вопрос (введение самостоятельного кода +9 — прим.ред.) прорабатывался и операторами связи и большие консультации проводились, анализировались финансово-технические вопросы. В итоге было принято решение с операторами связи, что лучше придерживаться именно +7. Что касается санкций, я рисков в этом плане не вижу».
Он же прокомментировал пресс-релиз ведомства о том, что смена кода может привести «к негативному опыту».
«Моя позиция, как гражданская позиция — я не хочу сидеть и, допустим, менять номера с +7 на +9. Потом у меня различные есть приложения, где я свой номер уже ввел. Я не хочу это менять, Совместно с операторами связи консультации проводились, и было общее мнение, что с учетом финансово-экономической и технической целесообразности именно остаться на +7».