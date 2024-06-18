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В Казахстане отказались от введения самостоятельного кода +9

В Казахстане решили остаться на прежнем телефонном коде +7. Решение объяснил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, передаёт BaigeNews.kz.

«Данный вопрос (введение самостоятельного кода +9 — прим.ред.) прорабатывался и операторами связи и большие консультации проводились, анализировались финансово-технические вопросы. В итоге было принято решение с операторами связи, что лучше придерживаться именно +7. Что касается санкций, я рисков в этом плане не вижу».

заявил Жаслан Мадиев.

Он же прокомментировал пресс-релиз ведомства о том, что смена кода может привести «к негативному опыту».

«Моя позиция, как гражданская позиция — я не хочу сидеть и, допустим, менять номера с +7 на +9. Потом у меня различные есть приложения, где я свой номер уже ввел. Я не хочу это менять, Совместно с операторами связи консультации проводились, и было общее мнение, что с учетом финансово-экономической и технической целесообразности именно остаться на +7».

сказал он.
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