Канцлер Австрии считает допустимыми удары с Украины по территории РФ

«Однако, как член ЕС, мы поддерживаем общую внешнюю политику и политику безопасности и проявляем солидарность, когда речь идет о санкциях и финансах для Украины. Сами мы не оказываем военную помощь. Но Австрия признает, что другие страны делают это, чтобы Украина могла защитить себя. Наш нейтралитет можно сохранить, только если мы будем его защищать», — заявил он.