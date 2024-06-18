Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Канцлер Австрии считает допустимыми удары с Украины по территории РФ

ЖЕНЕВА, 18 июня. /ТАСС/. Удары с Украины по территории России являются допустимыми. Такое мнение выразил канцлер Австрии Карл Нехаммер в опубликованном 17 июня интервью газете Neue Zürcher Zeitung.

Источник: AP 2023

«Подобные атаки на Россию допустимы, согласно международному праву», — ответил он на вопрос, не переходит ли Запад красную линию, позволяя использовать свое оружие для атак на российскую территорию.

В то же время Нехаммер отметил, что Австрия — это нейтральная страна.

«Однако, как член ЕС, мы поддерживаем общую внешнюю политику и политику безопасности и проявляем солидарность, когда речь идет о санкциях и финансах для Украины. Сами мы не оказываем военную помощь. Но Австрия признает, что другие страны делают это, чтобы Украина могла защитить себя. Наш нейтралитет можно сохранить, только если мы будем его защищать», — заявил он.