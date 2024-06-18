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Зарубежные СМИ: Каковы ожидания от встречи лидеров России и КНДР?

Владимир Путин поблагодарил Ким Чен Ына за поддержку в конфликте на Украине, Москва же поддержит Пхеньян в «противостоянии коварному врагу», Об этом говорится в статье российского президента, опубликованной в газете «Нодон Синмун» накануне его визита в КНДР, который начинается 18 июня. За поездкой следят западные СМИ, они ожидают усиления сотрудничества двух стран. Подробности — в обзоре иностранной прессы на «Ъ FM».

Источник: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин отправляется в Северную Корею, чтобы заручиться военной поддержкой со стороны одной из самых изолированных стран мира, пишет The Guardian. Как напоминает издание, это его первый визит в КНДР с 2000 года. Пхеньян уже поставил Москве миллионы артиллерийских боеприпасов, баллистические ракеты и электронику, сообщает газета.

Запасы Северной Кореи Bloomberg называет одними из крупнейших в мире. И, судя по спутниковым снимкам, поставки действительно активизировались. Это произошло после визита Ким Чен Ына в Россию в сентябре 2023 года. Объемы отправленных боеприпасов агентство оценивает в 5 млн снарядов. Москва же передала союзнику технологии, которые помогут в его планах по развертыванию сети шпионских спутников, а также обычных вооружений, таких как танки и самолеты.

Россия также нуждается в рабочей силе, которую может предоставить КНДР, пишет The Washington Post. Москва давно использует северокорейцев как дешевый и надежный источник рабочей силы в нарушение санкций ООН. Их действия, в свою очередь, РФ пытается нейтрализовать, используя свое вето в Совете Безопасности ООН. Российские чиновники при этом обвиняют Запад в попытке «задушить» Северную Корею, отмечает газета.

«Мы не обеспокоены визитом, — цитирует The Guardian представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби. — Что нас волнует, так это углубление отношений между этими двумя странами». За последние годы оба лидера действительно сблизились, но шаги эти — результат краткосрочной потребности друг в друге, считает The Washington Post. Между двумя странами слишком велико взаимное недоверие, говорит собеседник издания, и нынешнее улучшение отношений обусловлено ситуативными обстоятельствами. Но пока продолжаются боевые действия на Украине, партнерство будет оставаться прочным, подчеркивает собеседник Bloomberg.

Путин Владимир