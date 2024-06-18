Зарубежные СМИ: Каковы ожидания от встречи лидеров России и КНДР?

Владимир Путин отправляется в Северную Корею, чтобы заручиться военной поддержкой со стороны одной из самых изолированных стран мира, пишет The Guardian. Как напоминает издание, это его первый визит в КНДР с 2000 года. Пхеньян уже поставил Москве миллионы артиллерийских боеприпасов, баллистические ракеты и электронику, сообщает газета.
Запасы Северной Кореи Bloomberg называет одними из крупнейших в мире. И, судя по спутниковым снимкам, поставки действительно активизировались. Это произошло после визита Ким Чен Ына в Россию в сентябре 2023 года. Объемы отправленных боеприпасов агентство оценивает в 5 млн снарядов. Москва же передала союзнику технологии, которые помогут в его планах по развертыванию сети шпионских спутников, а также обычных вооружений, таких как танки и самолеты.
Россия также нуждается в рабочей силе, которую может предоставить КНДР, пишет The Washington Post. Москва давно использует северокорейцев как дешевый и надежный источник рабочей силы в нарушение санкций ООН. Их действия, в свою очередь, РФ пытается нейтрализовать, используя свое вето в Совете Безопасности ООН. Российские чиновники при этом обвиняют Запад в попытке «задушить» Северную Корею, отмечает газета.
«Мы не обеспокоены визитом, — цитирует The Guardian представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби. — Что нас волнует, так это углубление отношений между этими двумя странами». За последние годы оба лидера действительно сблизились, но шаги эти — результат краткосрочной потребности друг в друге, считает The Washington Post. Между двумя странами слишком велико взаимное недоверие, говорит собеседник издания, и нынешнее улучшение отношений обусловлено ситуативными обстоятельствами. Но пока продолжаются боевые действия на Украине, партнерство будет оставаться прочным, подчеркивает собеседник Bloomberg.