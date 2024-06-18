Зарубежные СМИ: Каковы ожидания от встречи лидеров России и КНДР?

«Мы не обеспокоены визитом, — цитирует The Guardian представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби. — Что нас волнует, так это углубление отношений между этими двумя странами». За последние годы оба лидера действительно сблизились, но шаги эти — результат краткосрочной потребности друг в друге, считает The Washington Post. Между двумя странами слишком велико взаимное недоверие, говорит собеседник издания, и нынешнее улучшение отношений обусловлено ситуативными обстоятельствами. Но пока продолжаются боевые действия на Украине, партнерство будет оставаться прочным, подчеркивает собеседник Bloomberg.