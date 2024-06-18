Медведев рассказал о действиях РФ в случае непринятия Киевом ее предложений

«Если говорить совсем прямо и откровенно, я думаю, что, президент ведь об этом все сказал, что каждое последующее предложение, которое будет сделано Российской Федерацией, оно для действующих украинских властей, как бы мы к ним ни относились, оно будет хуже, чем предыдущее, поэтому сейчас у них есть возможность такое предложение, которое было сформулировано Владимиром Владимировичем Путиным, принять и, во всяком случае, попытаться установить мир, завершив вот эту часть конфликта», — сказал он.