В Магнитогорск приехала вице-премьер Татьяна Голикова

В рамках визита в Магнитогорск Татьяна Голикова побывала на металлургическом комбинате, где ей показали ряд промыленных объектв, например, комплекс коксовой батареи № 12. Также во время визита затронули вопросы кадровой политики и обеспеченности предприятия сотрудниками. В свою очередь, председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников сообщил, что ММК не первый год активно сотрудничает с учреждениями образования, с МГТУ имени Носова, а также рассказал о профориентациооной работе среди школьников — в городе с 2018 года работает детский технопарк «Кванториум», а в 2022-ом ММК участвовало в создании на базе университета «IT-куб». Кроме того, в Магнитогорске, в Многопрофильном колледже МГТУ есть образовательно-производственный кластер подготовки кадров для металлургии.