В Магнитогорск приехала вице-премьер Татьяна Голикова

Визит в город металлургов состоялся в рамках рабочей поездки в Челябинскую область.
О поездке в регион сообщает пресс-служба правительства России. Здесь провели совещание, на котором обсудили здравоохранение кадровое обеспечение Южного Урала. Уровень безработицы продолжает оставаться рекордно низким. В мае показатели достигли 0,4%, в то время как в мае 2023 года он был 0,6. А вот количество свободных вакансий наоборот растет — с 42 до 47,7 тысяч.
Участники совещание обсудили пути решения проблем с дефицитом кадров. Среди рассматриваемых мер — развитие усиление взаимодействия предприятий региона с учебными заведениями, профориентационной работы, а также повышение производительности труда.
В рамках визита в Магнитогорск Татьяна Голикова побывала на металлургическом комбинате, где ей показали ряд промыленных объектв, например, комплекс коксовой батареи № 12. Также во время визита затронули вопросы кадровой политики и обеспеченности предприятия сотрудниками. В свою очередь, председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников сообщил, что ММК не первый год активно сотрудничает с учреждениями образования, с МГТУ имени Носова, а также рассказал о профориентациооной работе среди школьников — в городе с 2018 года работает детский технопарк «Кванториум», а в 2022-ом ММК участвовало в создании на базе университета «IT-куб». Кроме того, в Магнитогорске, в Многопрофильном колледже МГТУ есть образовательно-производственный кластер подготовки кадров для металлургии.
Еще одной точкой стал городской курорт «Притяжение». Объект выбрали не случайно, ведь в будущем на его территории построят многопрофильный медицинский центр.