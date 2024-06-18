В финском парламенте одобрили проект о границе с Россией

Ранее премьер-министр Петтери Орпо говорил, что в случае принятия этого закона можно будет «осторожно открыть границу» с Россией. По его словам, сначала движение запустят через один КПП, «и если по обе стороны границы будет налажено сотрудничество», можно будет открыть и другие пункты.