Заксобрание Петербурга предлагает разрешить вывозить мусор в режим тишины

Напомним, что режим тишины в Петербурге действует в будние дни с 21:00 до 08:00 и в выходные дни с 22:00 до 10:00. За нарушение покоя граждан нарушителям грозит штраф в размере от 500 до 4 тыс. рублей, юридическим лицам — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а должностным лицам — от 5 до 10 тыс. рублей.