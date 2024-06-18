Заксобрание Петербурга предлагает разрешить вывозить мусор в режим тишины

Постоянная комиссия ЗакСа по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды совместно с комитетом по законодательству решила внести на рассмотрение депутатов проект закона «О внесении изменения в Закон СПб “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”». Инициатива предусматривает, что перевозчики мусора не будут наказываться штрафом за нарушение режима тишины и покоя граждан. Мусороперевозчикам позволят вывозить мусор с 07:00 до 23:00.
Напомним, что режим тишины в Петербурге действует в будние дни с 21:00 до 08:00 и в выходные дни с 22:00 до 10:00. За нарушение покоя граждан нарушителям грозит штраф в размере от 500 до 4 тыс. рублей, юридическим лицам — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а должностным лицам — от 5 до 10 тыс. рублей.