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Губернатор Куйвашев объяснил, зачем строить мусорный полигон под Сысертью

Евгений Куйвашев объяснил в Заксобрании, зачем строить новый мусорный полигон.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 18 июня, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитался перед депутатами регионального Заксобрания о работе правительства области в 2023 году, а также ответил на вопросы депутатов. Один из них касался строительства сысертского мусорного полигона. В результате началась дискуссия.

— Можно ли отказаться от планов по размещению полигона в Сысерти? — поинтересовался депутат Олег Гордеев.

Глава региона поинтересовался у депутата, где он живет — на Уктусе.

— Если вы сказали, что на Уктусе живете, давайте туда возить (отходы)? Где бы ни предложили, всегда найдутся активисты, которые будут противодействовать этому. Давайте с холодной головой заниматься подбором участка, — сказал глава региона.

Также губернатор отметил, что мусоросортировочный комплекс под Сысертью будет максимально экологичным. По словам главы региона, это как от здания Законодательного собрания до Экспо-Центра. Отдельно глава региона напомнил, что ресурсы Северного полигона в столице Урала подходят к концу и в будущем утилизировать мусор будет негде.

экология