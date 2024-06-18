Губернатор Куйвашев объяснил, зачем строить мусорный полигон под Сысертью

Также губернатор отметил, что мусоросортировочный комплекс под Сысертью будет максимально экологичным. По словам главы региона, это как от здания Законодательного собрания до Экспо-Центра. Отдельно глава региона напомнил, что ресурсы Северного полигона в столице Урала подходят к концу и в будущем утилизировать мусор будет негде.