Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Комитет Башкирии по делам ЮНЕСКО возглавила Рената Лукманова

Исполнительным директором комитета Башкирии по делам ЮНЕСКО назначена Рената Разифовна Лукманова. О кадровых перестановках сообщил глава республики Радий Хабиров в ходе оперативного совещания. Рената Лукманова — кандидат филологических наук, доцент, руководитель стратегического проекта развития Уфимского университета науки и технологий.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

«Она у нас человек опытный. Я полагаю, что все получится. У нас с ЮНЕСКО хорошее взаимодействие», — заключил Хабиров.