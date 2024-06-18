«Она у нас человек опытный. Я полагаю, что все получится. У нас с ЮНЕСКО хорошее взаимодействие», — заключил Хабиров.
Комитет Башкирии по делам ЮНЕСКО возглавила Рената Лукманова
Исполнительным директором комитета Башкирии по делам ЮНЕСКО назначена Рената Разифовна Лукманова. О кадровых перестановках сообщил глава республики Радий Хабиров в ходе оперативного совещания. Рената Лукманова — кандидат филологических наук, доцент, руководитель стратегического проекта развития Уфимского университета науки и технологий.