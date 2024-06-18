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Вольфович: обстановка в Беларуси спокойная, но расслабляться нельзя

МИНСК, 18 июн — Sputnik. Обстановка с безопасностью в Беларуси контролируемая, однако расслабляться нельзя, заявил госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович.

Источник: Sputnik.by

Во вторник во Дворце Независимости прошло заседание Совбеза, на котором, в частности, рассматривался проект указа, связанного с вопросами оценки состояния нацбезопасности по индикаторам в девяти сферах.

«У нас стабильная обстановка, контролируемая. Но тем не менее наталкивающая нас на то, что расслабляться нельзя».

приводит БелТА слова Вольфовича.

Он уточнил, что всегда необходимо держать руку на пульсе — нужно знать, что происходит внутри Беларуси и за ее пределами, чтобы упреждать оппонентов хотя бы на шаг.

Госсекретарь также рассказал о проекте документа. Его цель — с учетом новых изменений уточнить порядок оценки состояния нацбезопасности.

По его словам, подготовка указа велась по аналогии с Концепцией национальной безопасности — в нем сохранено все лучшее, что положительно зарекомендовало себя на практике, и то, что сейчас еще не отработано. При этом были учтены новые предложения, исходя из реальной обстановки.