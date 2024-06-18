Вольфович: обстановка в Беларуси спокойная, но расслабляться нельзя

Во вторник во Дворце Независимости прошло заседание Совбеза, на котором, в частности, рассматривался проект указа, связанного с вопросами оценки состояния нацбезопасности по индикаторам в девяти сферах.
«У нас стабильная обстановка, контролируемая. Но тем не менее наталкивающая нас на то, что расслабляться нельзя».
Он уточнил, что всегда необходимо держать руку на пульсе — нужно знать, что происходит внутри Беларуси и за ее пределами, чтобы упреждать оппонентов хотя бы на шаг.
Госсекретарь также рассказал о проекте документа. Его цель — с учетом новых изменений уточнить порядок оценки состояния нацбезопасности.
По его словам, подготовка указа велась по аналогии с Концепцией национальной безопасности — в нем сохранено все лучшее, что положительно зарекомендовало себя на практике, и то, что сейчас еще не отработано. При этом были учтены новые предложения, исходя из реальной обстановки.