Вольфович: обстановка в Беларуси спокойная, но расслабляться нельзя

По его словам, подготовка указа велась по аналогии с Концепцией национальной безопасности — в нем сохранено все лучшее, что положительно зарекомендовало себя на практике, и то, что сейчас еще не отработано. При этом были учтены новые предложения, исходя из реальной обстановки.