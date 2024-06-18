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Озеро Теплое в Уфе посетили тысячи человек — Радий Хабиров

Озеро Теплое в Уфе посетили тысячи человек — Радий Хабиров.

Источник: Башинформ

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства республики в ЦУРе сообщил, что озеро Теплое в уфимском микрорайоне Инорс посетили уже тысячи жителей. Напомним, сейчас идет активное благоустройство и реконструкция объекта.

«Я очень хорошо помню, когда года три назад там был — жители вышли обиженные, запущенная совершенно территория была вокруг прекрасного озера с теплой, чистой водой. И вот мы сделали этот объект. Надо работу продолжать, там есть, куда двигаться, надо соединить эту территорию с гребным каналом, чтобы это было единым комплексом благоустройства».

дал поручение руководитель региона мэру столицы Ратмиру Мавлиеву.