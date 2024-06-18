Озеро Теплое в Уфе посетили тысячи человек — Радий Хабиров

«Я очень хорошо помню, когда года три назад там был — жители вышли обиженные, запущенная совершенно территория была вокруг прекрасного озера с теплой, чистой водой. И вот мы сделали этот объект. Надо работу продолжать, там есть, куда двигаться, надо соединить эту территорию с гребным каналом, чтобы это было единым комплексом благоустройства».