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Глава Башкирии наградил орденом генерала Шаймуратова героя СВО Александра Сопина

Глава Башкирии наградил орденом генерала Шаймуратова героя СВО Александра Сопина.

Источник: Башинформ

Глава Башкортостана в начале оперативного совещания правительства в ЦУРе наградил ряд воинов СВО. Среди награжденных — Александр Сопин, он получил из рук Радия Хабирова орден генерала Шаймуратова.

— Вы все знаете Александра Леонидовича Сопина. Он долгие годы работал в системе МЧС, заместителем начальника управления Госкомитета по ЧС. Всё это время до ухода на боевую службу постоянно сопровождал наши гуманитарные конвои. Принял такое мужественное решение, за что ему огромное спасибо. И сейчас он уже командир танкового батальона полка «Башкортостан», — отметил Радий Хабиров. — Хотел наградить, поклониться и сказать: «Спасибо за вашу работу».

В свою очередь, Александр Сопин в ответном слове сказал:

— Я хотел бы всех поблагодарить за ту заботу, которую мы постоянно ощущаем, но самое главное — за заботу о наших родных и близких, которые ждут здесь.