Глава Башкирии наградил орденом генерала Шаймуратова героя СВО Александра Сопина.

— Вы все знаете Александра Леонидовича Сопина. Он долгие годы работал в системе МЧС, заместителем начальника управления Госкомитета по ЧС. Всё это время до ухода на боевую службу постоянно сопровождал наши гуманитарные конвои. Принял такое мужественное решение, за что ему огромное спасибо. И сейчас он уже командир танкового батальона полка «Башкортостан», — отметил Радий Хабиров. — Хотел наградить, поклониться и сказать: «Спасибо за вашу работу».