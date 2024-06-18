Токаев дал ряд поручений детскому омбудсмену

В связи с этим Касым-Жомарт Токаев напомнил, что по его поручению, данному на заседании Национального курултая в Туркестане, разработана Единая программа воспитания. Она нацелена на привитие подрастающему поколению человеческих и национальных ценностей, развитие творческого потенциала детей, формирование у них навыков самостоятельности и креативного мышления. Уполномоченному поручено обеспечить скоординированную работу педагогов и родителей по реализации программы.