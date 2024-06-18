Токаев дал ряд поручений детскому омбудсмену

Она доложила президенту о проделанной за год работе по защите прав и обеспечению безопасности детей.
«Касым-Жомарт Токаев отметил, что с принятием законодательных изменений по защите прав женщин и детей усилены меры по профилактике семейно-бытового насилия, ужесточено наказание за все формы насилия в отношении детей. В закон вошел блок норм, инициированных уполномоченным по правам ребенка совместно с гражданским сектором», — сообщила пресс-служба президента.
Из доклада Динары Закиевой
Ведется активная работа по практической реализации данных законодательных норм:
— в частности, функционирует Единый контакт-центр «111», в школах внедряется программа по борьбе с буллингом KiVa, а с сентября 2024 года будут введены уроки безопасности;
— начинается обучение сотрудников медико-социальных учреждений для детей;
— прорабатывается вопрос усиления органов опеки и попечительства;
— в партнерстве c ФНБ «Самрук Қазына», фондами «Қазақстан халқына» и «Қамқорлық» открыты шесть аутизм-центров и 11 региональных реабилитационных центров.
Заслушав отчет, президент подчеркнул важность повышения уровня правовой грамотности и культивирования принципа «Закон и порядок» среди школьников.
В связи с этим Касым-Жомарт Токаев напомнил, что по его поручению, данному на заседании Национального курултая в Туркестане, разработана Единая программа воспитания. Она нацелена на привитие подрастающему поколению человеческих и национальных ценностей, развитие творческого потенциала детей, формирование у них навыков самостоятельности и креативного мышления. Уполномоченному поручено обеспечить скоординированную работу педагогов и родителей по реализации программы.
На встрече также обсудили вопросы выделения жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также развития инфраструктуры для детей в сельской местности.
«В завершение глава государства отметил необходимость принять комплексные меры по предотвращению суицидальных настроений среди детей и подростков».
Наряду с этим президент поручил держать на особом контроле вопрос профилактики детского травматизма и несчастных случаев.