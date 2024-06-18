НДФЛ, выплаты молодым специалистам и мост на Сахалин. О чем Путин говорил в Якутии

Он пообещал подумать об увеличении выплат земским специалистам в дальневосточных регионах, отметил, что проект моста на Сахалин не забыт и сообщил о планах открыть еще одну верфь на Дальнем Востоке.
ТАСС собрал основные тезисы главы государства.
Повышение НДФЛ коснется не более 3,2% налогоплательщиков: «Потому что 2,4 млн рублей в год — это доход основной части граждан Российской Федерации».
Изменения в налоговую систему планируется окончательно утвердить в августе.
Северные надбавки должны быть «вынесены за скобки» при начислении НДФЛ, налог надо брать с базовой части: «Обязательно такое поручение правительству дам».
О развитии Дальнего Востока
Под развитие Дальнего Востока нужно «подстраивать все, что с этим развитием связано»: «Для России развитие Дальнего Востока является приоритетом на весь XXI век».
Власти примут меры «по широкому фронту», чтобы привлечь в регион специалистов: «Будем создавать привлекательные условия для врачей, преподавателей, работников культуры».
В регионе сохранили ипотеку под 2%, даже расширив ее на участников СВО: «Будем ее держать в таком качестве, в таком виде».
Помощь молодым специалистам
Доля молодежи в среднем по России составляет около 25%, а в дальневосточных регионах — более 27%: «Привлекательность региона возрастает».
Будет рассмотрен вопросом об увеличении выплат земским специалистам на Дальнем Востоке: «1 млн в целом по стране, здесь 2 млн. Но здесь жизнь дороже, все понятно. Подумаем и над этим».
Программу «Земский учитель» вполне можно расширить на педагогов детских садов и дополнительного образования, «это может быть следующим шагом».
Об образовании
Пересмотреть подход к определению размера средств, выделяемых некрупным регионам на развитие в сфере образования «можно и нужно».
Программа подготовки специалистов-управленцев для регионов Дальнего Востока «Муравьев-Амурский 2030» будет расширена для регионов Арктики: «Мы подумаем, и я думаю, что мы найдем эти деньги».
Стипендии выпускникам школ Дальнего Востока послужат «дополнительным стимулом» оставаться получать в регионе высшее образование и в дальнейшем работать.
О новых проектах
На Дальнем Востоке нужно развивать инфраструктуру, идея моста на Сахалин не забыта: «Это отдельная работа, большая, капиталоемкая».
Переход к рыночному ценообразованию на электроэнергию на Дальнем Востоке будет происходить по мере создания «новых генерирующих мощностей».
Новое предприятие судостроительной отрасли будет создано на Дальнем Востоке, этот вопрос обсуждался с Объединенной судостроительной корпорацией: «Будем создавать еще одно такое на Дальнем Востоке».
О развитии спутниковой группировки
Россия планирует развивать группировку отечественных спутников для расширения покрытия высокоскоростным интернетом малых населенных пунктов: «И у нас уже есть очень хорошие наработки и успехи на этом направлении».
Новые центры по развитию беспилотной авиации появятся в стране, «в том числе и на Дальнем Востоке».