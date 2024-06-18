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НДФЛ, выплаты молодым специалистам и мост на Сахалин. О чем Путин говорил в Якутии

Северные надбавки должны быть «вынесены за скобки» при начислении НДФЛ, налог надо брать с базовой части. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на встрече с выбравшими работу на Дальнем Востоке специалистами.

Источник: РИА "Новости"

Он пообещал подумать об увеличении выплат земским специалистам в дальневосточных регионах, отметил, что проект моста на Сахалин не забыт и сообщил о планах открыть еще одну верфь на Дальнем Востоке.

ТАСС собрал основные тезисы главы государства.

Повышение НДФЛ коснется не более 3,2% налогоплательщиков: «Потому что 2,4 млн рублей в год — это доход основной части граждан Российской Федерации».

Изменения в налоговую систему планируется окончательно утвердить в августе.

Северные надбавки должны быть «вынесены за скобки» при начислении НДФЛ, налог надо брать с базовой части: «Обязательно такое поручение правительству дам».

О развитии Дальнего Востока

Под развитие Дальнего Востока нужно «подстраивать все, что с этим развитием связано»: «Для России развитие Дальнего Востока является приоритетом на весь XXI век».

Власти примут меры «по широкому фронту», чтобы привлечь в регион специалистов: «Будем создавать привлекательные условия для врачей, преподавателей, работников культуры».

В регионе сохранили ипотеку под 2%, даже расширив ее на участников СВО: «Будем ее держать в таком качестве, в таком виде».

Помощь молодым специалистам

Доля молодежи в среднем по России составляет около 25%, а в дальневосточных регионах — более 27%: «Привлекательность региона возрастает».

Будет рассмотрен вопросом об увеличении выплат земским специалистам на Дальнем Востоке: «1 млн в целом по стране, здесь 2 млн. Но здесь жизнь дороже, все понятно. Подумаем и над этим».

Программу «Земский учитель» вполне можно расширить на педагогов детских садов и дополнительного образования, «это может быть следующим шагом».

Об образовании

Пересмотреть подход к определению размера средств, выделяемых некрупным регионам на развитие в сфере образования «можно и нужно».

Программа подготовки специалистов-управленцев для регионов Дальнего Востока «Муравьев-Амурский 2030» будет расширена для регионов Арктики: «Мы подумаем, и я думаю, что мы найдем эти деньги».

Стипендии выпускникам школ Дальнего Востока послужат «дополнительным стимулом» оставаться получать в регионе высшее образование и в дальнейшем работать.

О новых проектах

На Дальнем Востоке нужно развивать инфраструктуру, идея моста на Сахалин не забыта: «Это отдельная работа, большая, капиталоемкая».

Переход к рыночному ценообразованию на электроэнергию на Дальнем Востоке будет происходить по мере создания «новых генерирующих мощностей».

Новое предприятие судостроительной отрасли будет создано на Дальнем Востоке, этот вопрос обсуждался с Объединенной судостроительной корпорацией: «Будем создавать еще одно такое на Дальнем Востоке».

О развитии спутниковой группировки

Россия планирует развивать группировку отечественных спутников для расширения покрытия высокоскоростным интернетом малых населенных пунктов: «И у нас уже есть очень хорошие наработки и успехи на этом направлении».

Новые центры по развитию беспилотной авиации появятся в стране, «в том числе и на Дальнем Востоке».

Путин Владимир