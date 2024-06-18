Радий Хабиров пригласил жителей Башкирии посетить новый комплекс «Салауат ере».

Глава Башкирии Радий Хабиров пригласил жителей Башкирии посетить новый историко-мемориальный комплекс «Салауат ере», который открылся в эти выходные на месте родной деревни Салавата Юлаева Текеево в Салаватском районе.
«Мы одновременно провели “Салауат йыйыны”, посвященный 270-летию со дня рождения нашего национального героя, и что важно, открыли историко-мемориальный комплекс “Салауат ере”. Место это для нас священное, святое, люди приезжают туда за духовной силой. Очень интересно получилось, рекомендую всем съездить семьями, на мой взгляд, не плохо получилось. Жду, что территория будет развиваться», — сказал руководитель региона на оперативном совещании правительства в ЦУРе.
Первый вице-премьер правительства республики Урал Кильсенбаев отметил, что в республиканском фольклорном празднике «Салауат йыйыны» приняли участие северо-восточные районы республики, а также Уфимский, Абезелиловский районы и Челябинская область.
Значимым событием мероприятия также стал съезд кураистов Башкортостана, который последний раз созывался в 2016 году. Этому способствовало создание в 2024 году Государственного ансамбля кураистов РБ по инициативе Главы региона Радия Хабирова.
Он также добавил, что только за два дня, 16 и 17 июня, парк «Салауат ере» постели более двух тысяч человек.