Радий Хабиров пригласил жителей Башкирии посетить новый комплекс «Салауат ере».

«Мы одновременно провели “Салауат йыйыны”, посвященный 270-летию со дня рождения нашего национального героя, и что важно, открыли историко-мемориальный комплекс “Салауат ере”. Место это для нас священное, святое, люди приезжают туда за духовной силой. Очень интересно получилось, рекомендую всем съездить семьями, на мой взгляд, не плохо получилось. Жду, что территория будет развиваться», — сказал руководитель региона на оперативном совещании правительства в ЦУРе.