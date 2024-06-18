Виталий Хоценко встретился с директором «ПРОДО» Андреем Городиловым

«С собственником группы “ПРОДО” Андреем Викторовичем Городиловым и генеральным директором холдинга Вадимом Станиславовичем Долговым обсудили программу развития предприятий холдинга, расположенных на территории Омской области. Андрей Викторович обозначил, что Омская область важный для холдинга регион, и “ПРОДО” планирует в течение двух лет вложить в развитие 6 млрд рублей инвестиций. Правительство Омской области со своей стороны будет оказывать поддержку», — рассказал Виталий Хоценко.