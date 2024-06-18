Виталий Хоценко встретился с директором «ПРОДО» Андреем Городиловым

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел сегодня рабочую встречу с руководителем группы «ПРОДО» Андреем Городиловым и гендиректором холдинга Вадимом Долговым.
В ходе рабочей встречи стороны обсуждали сотрудничество правительства Омской области с крупнейшим российским производителем продукции из мяса, птицы, колбасных изделий и полуфабрикатов.
«С собственником группы “ПРОДО” Андреем Викторовичем Городиловым и генеральным директором холдинга Вадимом Станиславовичем Долговым обсудили программу развития предприятий холдинга, расположенных на территории Омской области. Андрей Викторович обозначил, что Омская область важный для холдинга регион, и “ПРОДО” планирует в течение двух лет вложить в развитие 6 млрд рублей инвестиций. Правительство Омской области со своей стороны будет оказывать поддержку», — рассказал Виталий Хоценко.
Глава региона также отметил, что в Омской области функционируют пять предприятий группы «ПРОДО», на которых работают порядка 4 тыс. омичей.
Предприятий группы «ПРОДО» ежегодно производят более 85 тыс. тонн продукции мясопереработки, 122 тыс. тонн. продукции из мяса птицы, 19 тыс. тонн свинины, 100 тыс. тонн зерна и 127 тыс. тонн комбикормов.