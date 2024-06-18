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Алексей Текслер поручил закончить реконструкцию «Белого дома» до конца года

Работы в старинной усадьбе в Кыштыме выполнены на 60%

Источник: Пресс-служба губернатора

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил ход реконструкции усадьбы Демидовых «Белый дом» в Кыштыме. На сегодня работы выполнены на 60%. Чтобы закончить в срок, до конца этого года, глава региона поручил увеличить количество рабочих, а также благоустроить территорию вокруг памятника архитектуры.

Реконструкция по национальному проекту «Культура» началась два года назад. Над воссозданием прежнего облика здания XVIII века работают опытные реставраторы. После в дом переедет Кыштымский историко-революционный музей. Помещение оборудуют современными выставочными залами.

Алексей Текслер также осмотрел в городе места благоустройства. В парке Пушкина после появления пешеходной зоны до городской площади местный радиозавод решил поставить колесо обозрения с теплыми кабинами и передать его в собственность городу. Кроме того, губернатор поддержал идею сделать на верхнем кыштымском пруду лодочную станцию и запустить речной трамвайчик. Глава региона обратил внимание городских властей, что парк необходим озеленить и высадить крупномерные деревья.