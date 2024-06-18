Алексей Текслер поручил закончить реконструкцию «Белого дома» до конца года

Алексей Текслер также осмотрел в городе места благоустройства. В парке Пушкина после появления пешеходной зоны до городской площади местный радиозавод решил поставить колесо обозрения с теплыми кабинами и передать его в собственность городу. Кроме того, губернатор поддержал идею сделать на верхнем кыштымском пруду лодочную станцию и запустить речной трамвайчик. Глава региона обратил внимание городских властей, что парк необходим озеленить и высадить крупномерные деревья.