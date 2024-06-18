Губернатор Хоценко отметил главу Омского района Долматова

Как отмечается, благодарственные письма от главы региона вручили за реализацию программ поддержки детей из Белгорода.
Благодарственным письмом губернатора были отмечены:
- Глава Омского муниципального района Геннадий Долматов.
- Председатель Комитета по образованию Администрации Омского муниципального района Светлана Ролдугина.
- Директор МБОУ «Новотроицкая средняя общеобразовательная школа» Ирина Коробова.
- Коллектив Новотроицкой средней общеобразовательной школы.
- Индивидуальный предприниматель Сергей Бакулин.
Напомним, 97 белгородских школьников прилетели в Омск в конце апреля 2024 года. По поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко для ребят организовали образовательную и познавательную программу.