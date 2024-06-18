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Губернатор Хоценко отметил главу Омского района Долматова

Во вторник, 18 июня 2024 года, появилось сообщение о награждении от имени губернатора Омской области Виталия Хоценко главы Омского района Геннадия Долматова.

Как отмечается, благодарственные письма от главы региона вручили за реализацию программ поддержки детей из Белгорода.

Благодарственным письмом губернатора были отмечены:

  • Глава Омского муниципального района Геннадий Долматов.
  • Председатель Комитета по образованию Администрации Омского муниципального района Светлана Ролдугина.
  • Директор МБОУ «Новотроицкая средняя общеобразовательная школа» Ирина Коробова.
  • Коллектив Новотроицкой средней общеобразовательной школы.
  • Индивидуальный предприниматель Сергей Бакулин.

Напомним, 97 белгородских школьников прилетели в Омск в конце апреля 2024 года. По поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко для ребят организовали образовательную и познавательную программу.