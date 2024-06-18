В блоке «Победа» разработали стратегию по защите общенациональных ценностей

«При нынешней власти проводится пропаганда ЛГБТ*, пропаганда агрессии и наркотиков. Все это разрушает наши многовековые традиции. Реабилитация фашизма, разрушение исторической памяти и разделение общества по межэтническим принципам ведет к развалу общества и разрушению основ государства».
Представители политсилы подчеркнули, что государство и общество должны срочно объединить свои силы, во имя спасения государства и национальной идентичности.
«Уничтожается историческая память, искажается история. И это негативно сказывается на национальной идентичности и на патриотизме! Так мы теряем и наше молодое поколение, и можем потерять страну».
Депутаты сообщили, что в приоритете разработанного ими законопроекта — поддержка семьи и молдавской культуры, предложения по совершенствованию системы господдержки проектов в области образования.
* Экстремистское движение, запрещенное в России.