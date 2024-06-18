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В блоке «Победа» разработали стратегию по защите общенациональных ценностей

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Депутаты парламента Молдовы, входящие в оппозиционный блок «Победа», представили законопроект стратегии по защите и продвижению общенациональных ценностей, исторической памяти и национальной идентичности. Об этом они заявили на брифинге во вторник.

Источник: Sputnik.md

«При нынешней власти проводится пропаганда ЛГБТ*, пропаганда агрессии и наркотиков. Все это разрушает наши многовековые традиции. Реабилитация фашизма, разрушение исторической памяти и разделение общества по межэтническим принципам ведет к развалу общества и разрушению основ государства».

заявил на брифинге депутат Денис Уланов.

Представители политсилы подчеркнули, что государство и общество должны срочно объединить свои силы, во имя спасения государства и национальной идентичности.

«Уничтожается историческая память, искажается история. И это негативно сказывается на национальной идентичности и на патриотизме! Так мы теряем и наше молодое поколение, и можем потерять страну».

заявила Регина Апостолова.

Депутаты сообщили, что в приоритете разработанного ими законопроекта — поддержка семьи и молдавской культуры, предложения по совершенствованию системы господдержки проектов в области образования.

* Экстремистское движение, запрещенное в России.