Депутат горсовета Уфы подал документы для участия в выборах главы Башкирии

Артур Шайнуров родился в 1966 году в Балтачевском районе БАССР. В 1991 году он окончил Башкирский государственный университет (ныне Уфимский университет науки и технологий), став юристом, а в 2007 году — Российскую академия государственной службы при президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 2021 году депутат горсовета Уфы пятого созыва, вице-президент Ассоциации импортеров плодоовощной продукции.