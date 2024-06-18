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Глава МИД Италии подтвердил направление системы ПВО Украине

РИМ, 18 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел и международного сотрудничества, вице-премьер Италии Антонио Таяни подтвердил направление в девятом пакете помощи Украине системы ПВО Samp-T, «которая служит обороне».

Источник: CC BY 2.0 / Italian Army

Отвечая на вопрос парламентариев в ходе заседания профильной комиссии по иностранным делам о публикации в СМИ о возможном направлении ракет большой дальности Storm Shadow, министр напомнил, что перечень направляемого засекречен не по решению нынешнего правительства.

«Я могу согласиться, что, возможно, нужна большая прозрачность, мы сказали, что направим систему ПВО Samp-T, это для защиты», — сказал Таяни.

Ранее газета Il Fatto Quotidiano сообщила со ссылкой на источники, что Италия готовится поставить Украине и ракеты большой дальности, способные поражать цели на расстоянии до 300 км.