«Я могу сказать, что с теплотой и уважением отношусь к украинскому народу, но я не согласна с тем, что делает руководство Украины, президент Зеленский и все те, кто довели Украину до такой ситуации. Я это критикую и буду критиковать. Возможно, основанием для внесения меня в базу послужили мои слова, что Россия не является агрессором, что военные действия, конфликт начался из-за США и Украины, они в этом виноваты и несут ответственность за это», — заявила Таубер.