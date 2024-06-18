Венгрия выступила против назначения Урсулы фон дер Ляйен главой Еврокомиссии

Чиновник подчеркнул, что Венгрия не поддержит повторное назначение фон дер Ляйен на пост председателя ЕК. При этом власти страны не против остальных имен в списке кандидатов на выcшие должности: Роберты Метсолы — на пост главы Европарламента, бывшего премьера Португалии Антониу Кошты — на должность главы Евросовета, а премьер-министра Эстонии Каи Каллас — в качестве главного дипломата Евросоюза.
Кроме того, по словам венгерского министра, премьер Виктор Орбан еще не решил, примкнуть ли в Европарламенте к фракции «Идентичность и демократия» или к группе «Европейских консерваторов и реформистов».
Действующий глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что европейские лидеры хотят договориться по основным кандидатурам на ближайшие пять лет на саммите в Брюсселе