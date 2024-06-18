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Венгрия выступила против назначения Урсулы фон дер Ляйен главой Еврокомиссии

Венгрия высказалась против назначения Урсулы фон дер Ляйен в качестве главы Еврокомиссии. Будапешт также не определился, к какой фракции примкнет в Европейском парламенте, пишет издание Politico со ссылкой на министра Венгрии по делам ЕС Яноша Боку.

Источник: Reuters

Чиновник подчеркнул, что Венгрия не поддержит повторное назначение фон дер Ляйен на пост председателя ЕК. При этом власти страны не против остальных имен в списке кандидатов на выcшие должности: Роберты Метсолы — на пост главы Европарламента, бывшего премьера Португалии Антониу Кошты — на должность главы Евросовета, а премьер-министра Эстонии Каи Каллас — в качестве главного дипломата Евросоюза.

Кроме того, по словам венгерского министра, премьер Виктор Орбан еще не решил, примкнуть ли в Европарламенте к фракции «Идентичность и демократия» или к группе «Европейских консерваторов и реформистов».

Действующий глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что европейские лидеры хотят договориться по основным кандидатурам на ближайшие пять лет на саммите в Брюсселе 27—28 июня.

ЕС