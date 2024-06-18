МИД Италии объяснил, почему многие страны не подписали коммюнике по Украине

РИМ, 18 июн — РИА Новости. На решение ряда стран, не подписавших итоговое заявление конференции по Украине в Швейцарии, повлияло нежелание нарушать отношения с РФ, считает глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.
«Мы осознаем, что такие глобальные игроки, как Индия, ЮАР, Индонезия, Саудовская Аравия, Эмираты, Мексика и Колумбия, несмотря на участие в работе саммита по Украине в Швейцарии, не подписали итоговый документ. На позицию этих стран, безусловно, повлияло стремление сохранить нейтральную позицию, чтобы не нанести ущерб политическим и экономическим отношениям с Россией, и, прежде всего, иметь свободные руки в преддверии будущих переговоров», — сказал он на совместном заседании комиссий по международным делам обеих палат итальянского парламента.
Таяни также заявил о необходимости «продвигать нарратив, который поддерживает украинскую позицию и привлекает основные страны, которые могут вести диалог с Москвой».
Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла
В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.