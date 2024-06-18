МИД Италии объяснил, почему многие страны не подписали коммюнике по Украине

«Мы осознаем, что такие глобальные игроки, как Индия, ЮАР, Индонезия, Саудовская Аравия, Эмираты, Мексика и Колумбия, несмотря на участие в работе саммита по Украине в Швейцарии, не подписали итоговый документ. На позицию этих стран, безусловно, повлияло стремление сохранить нейтральную позицию, чтобы не нанести ущерб политическим и экономическим отношениям с Россией, и, прежде всего, иметь свободные руки в преддверии будущих переговоров», — сказал он на совместном заседании комиссий по международным делам обеих палат итальянского парламента.