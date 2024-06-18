Путин пообщался с жителями Якутска

В ходе беседы с главой региона Айсеном Николаевым Путин решил посмотреть центральный городской стадион, где на следующей неделе стартуют Азиатские детские спортивные игры. «Красиво, отлично», — оценил глава государства объект.
Президент России покинул кортеж и в сопровождении немногочисленной охраны вышел к собравшейся у стадиона «Туймаада» ликующей толпе: «Какой стадион хороший здесь у вас!» Путин с улыбкой пожимал протянутые к нему руки. «Владимир Владимирович, мы с вами! — доносилось из толпы. — Я вас обожаю».
«Как здоровье ваше?» — поинтересовался мужчина, пытаясь протянуть главе государства через толпу руку. «Отлично», — ответил президент. «Вы даже на меня похожи», — заметил мужчина. «Да! Мы все друг на друга похожи», — отреагировал Путин.
К главе государства из толпы обратился ребенок и рассказал, что серьезно занимается спортом. «Да не может быть», — поразился Путин, но тут же добавил: «Будешь чемпионом».
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, остановка кортежа была незапланированной, однако глава государства часто так делает во время региональных поездок.