Путин пообщался с жителями Якутска

Президент России покинул кортеж и в сопровождении немногочисленной охраны вышел к собравшейся у стадиона «Туймаада» ликующей толпе: «Какой стадион хороший здесь у вас!» Путин с улыбкой пожимал протянутые к нему руки. «Владимир Владимирович, мы с вами! — доносилось из толпы. — Я вас обожаю».