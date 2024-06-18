Как выглядит Пхеньян перед визитом Владимира Путина. Фоторепортаж

На площади Ким Ир Сена в Пхеньяне проходят последние приготовления к церемонии торжественной встречи президента России Владимира Путина, запланированной на среду, 19 июня. Центральная трибуна украшена портретами президента Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, а также государственными флагами двух стран и приветственными надписями на русском и корейском языках. Также приготовлены павильон для оркестра и места для журналистов. На площади проходят репетиции участников церемонии.
Площадь Ким Ир Сена, самая крупная городская площадь в центре Пхеньяна, была открыта в августе 1954 года и названа в честь основателя КНДР Ким Ир Сена. Ее площадь составляет 75 тысяч квадратных метров, и она может вместить более 100 тысяч человек, что делает ее 13-й в списке самых крупных площадей мира.
Президент России Владимир Путин посетит КНДР с государственным визитом 18 и 19 июня. Это будет первый визит президента России в КНДР с 2000 года. В преддверии визита газета Трудовой партии КНДР «Нодон синмун» опубликовала статью Владимира Путина «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года».
Нина Лютикова