Как выглядит Пхеньян перед визитом Владимира Путина. Фоторепортаж

Площадь Ким Ир Сена, самая крупная городская площадь в центре Пхеньяна, была открыта в августе 1954 года и названа в честь основателя КНДР Ким Ир Сена. Ее площадь составляет 75 тысяч квадратных метров, и она может вместить более 100 тысяч человек, что делает ее 13-й в списке самых крупных площадей мира.