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Молдова подписала с Италией декларацию в поддержку вступления республики в ЕС

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Молдова и Италия заключили совместную декларацию в поддержку вступления республики в Евросоюз. Соответствующее соглашение подписали вице-премьер Молдовы по евроинтеграции Кристина Герасимов и замминистра иностранных дел Италии Эдмондо Чириелли. Церемония подписания прошла в присутствии президентов двух стран — Майи Санду и Серджо Маттареллы, который находится в Кишиневе с официальным визитом.

Источник: Sputnik.md

Главы государств провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой Санду отметила, что в последние годы Молдова и Италия наладили более тесное взаимодействие на благо граждан двух стран.

«Щедрый вклад Италии помог нам компенсировать часть счетов за электроэнергию. Сегодня Италия подтвердила свою поддержку нашего европейского пути, подписав совместное заявление».

отметила президент Молдовы.

Она заверила, что действующее правительство готово выполнить все обязательства, взятые перед Брюсселем, чтобы получить возможность вступления в ЕС в 2030 году.

Также стороны подписали соглашение о культурном сотрудничестве на 2024 — 2027 годы.

ЕС