Молдова подписала с Италией декларацию в поддержку вступления республики в ЕС

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Молдова и Италия заключили совместную декларацию в поддержку вступления республики в Евросоюз. Соответствующее соглашение подписали вице-премьер Молдовы по евроинтеграции Кристина Герасимов и замминистра иностранных дел Италии Эдмондо Чириелли. Церемония подписания прошла в присутствии президентов двух стран — Майи Санду и Серджо Маттареллы, который находится в Кишиневе с официальным визитом.