Молдова подписала с Италией декларацию в поддержку вступления республики в ЕС

Главы государств провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой Санду отметила, что в последние годы Молдова и Италия наладили более тесное взаимодействие на благо граждан двух стран.
«Щедрый вклад Италии помог нам компенсировать часть счетов за электроэнергию. Сегодня Италия подтвердила свою поддержку нашего европейского пути, подписав совместное заявление».
Она заверила, что действующее правительство готово выполнить все обязательства, взятые перед Брюсселем, чтобы получить возможность вступления в ЕС в 2030 году.
Также стороны подписали соглашение о культурном сотрудничестве на 2024 — 2027 годы.