ГД приняла в I чтении законопроект о введении миграционного режима высылки

Документ внесли на рассмотрение Госдумы в апреле. Он предполагает, что иностранцы, в отношении которых введут новый режим высылки, не смогут: менять место жительства или пребывания в России без разрешения органа внутренних дел; выезжать за пределы региона проживания; управлять транспортом; приобретать имущество; заключать брак.