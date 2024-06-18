ГД приняла в I чтении законопроект о введении миграционного режима высылки

Документ внесли на рассмотрение Госдумы в апреле. Он предполагает, что иностранцы, в отношении которых введут новый режим высылки, не смогут: менять место жительства или пребывания в России без разрешения органа внутренних дел; выезжать за пределы региона проживания; управлять транспортом; приобретать имущество; заключать брак.
Кроме того, их включат в реестр контролируемых лиц, доступ к которому будет предоставляться как госорганам, так и любым юридическим и физическим лицам.
Наряду с уже применяемыми мерами контроля также предлагается включить несколько новых: установление местонахождения иностранного гражданина; применение технических средств, в том числе геолокации; проверка любых документов, в том числе содержащих налоговую или банковскую тайну, представляемых в отношении контролируемого лица; согласование маршрута следования до пункта пропуска через границу.
Помимо этого, предлагается сократить срок пребывания иностранных граждан в России до 90 суток в течение года.