Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГД приняла в I чтении законопроект о введении миграционного режима высылки

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект группы депутатов всех думских фракций, которым предлагается ввести новый миграционный режим высылки иностранцев.

Источник: © РИА Новости

Документ внесли на рассмотрение Госдумы в апреле. Он предполагает, что иностранцы, в отношении которых введут новый режим высылки, не смогут: менять место жительства или пребывания в России без разрешения органа внутренних дел; выезжать за пределы региона проживания; управлять транспортом; приобретать имущество; заключать брак.

Кроме того, их включат в реестр контролируемых лиц, доступ к которому будет предоставляться как госорганам, так и любым юридическим и физическим лицам.

Органы внутренних дел со своей стороны получат право проникать в помещения, где находится мигрант, в отношении которого введен режим высылки, в том числе с преодолением сопротивления.

Наряду с уже применяемыми мерами контроля также предлагается включить несколько новых: установление местонахождения иностранного гражданина; применение технических средств, в том числе геолокации; проверка любых документов, в том числе содержащих налоговую или банковскую тайну, представляемых в отношении контролируемого лица; согласование маршрута следования до пункта пропуска через границу.

Помимо этого, предлагается сократить срок пребывания иностранных граждан в России до 90 суток в течение года.

Госдума
закон