Разведка ФРГ: Украина, вероятно, стала перевалочным пунктом для террористов

«ИГПХ* удалось переправить своих сторонников в Западную Европу предположительно через волну беженцев с Украины», — заявил он на пресс-конференции по итогам работы в 2023 году.
По его словам, Германия и другие европейские страны пристально наблюдают за этим процессом и предотвращают возможные теракты. По оценке Хальдеванга, ИГПХ* сейчас самая опасная среди схожих террористических группировок. В качестве примера для подражания она рассматривает теракты в парижском театре «Батаклан» или метро Брюсселя.
«Проводятся масштабные подготовительные мероприятия, в них должно быть задействовано множество людей, закупается оружие, и на каком-то из этих этапов органам безопасности удается просунуть ногу в дверь», — сказал Хальдеванг.
Присутствовавшая на конференции министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что в Германии сейчас находятся в общей сложности около 27 тысяч последователей радикального исламизма.
«Угрозы могут исходить как от джихадистов-одиночек, так и от небольших групп, но масштабные скоординированные теракты, подобные недавнему теракту в Москве, также являются возможным сценарием», — добавил Хальдеванг, имея в виду теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта.
Подозреваемые в нападении тогда пытались покинуть Россию через границу с Украиной.
В апреле генпрокуратура Германии выдвинула обвинения в создании террористического сообщества против пятерых граждан Таджикистана, одного гражданина Туркмении и одного — Киргизии. Обвиняемые в 2022 году въехали в Германию через Украину.
В конце 2023 года в Вене была объявлена террористическая тревога. Сообщалось, что несколько подозреваемых планировали нападения на собор Святого Стефана, Пратер и Кельнский собор от имени ИГПХ*. Запрос о подозреваемых направили в том числе на Украину.
* Запрещенная в России террористическая организация.