Разведка ФРГ: Украина, вероятно, стала перевалочным пунктом для террористов

По его словам, Германия и другие европейские страны пристально наблюдают за этим процессом и предотвращают возможные теракты. По оценке Хальдеванга, ИГПХ* сейчас самая опасная среди схожих террористических группировок. В качестве примера для подражания она рассматривает теракты в парижском театре «Батаклан» или метро Брюсселя.