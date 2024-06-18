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Разведка ФРГ: Украина, вероятно, стала перевалочным пунктом для террористов

БЕРЛИН, 18 июн — РИА Новости. Террористическая группировка «Исламское государство провинции Хорасан»* (ИГПХ)* могла использовать Украину для переброски своих сторонников в западные страны, заявил Томас Хальденванг — глава ведомства по охране конституции Германии, которое занимается внутренней разведкой.

Источник: Reuters

«ИГПХ* удалось переправить своих сторонников в Западную Европу предположительно через волну беженцев с Украины», — заявил он на пресс-конференции по итогам работы в 2023 году.

По его словам, Германия и другие европейские страны пристально наблюдают за этим процессом и предотвращают возможные теракты. По оценке Хальдеванга, ИГПХ* сейчас самая опасная среди схожих террористических группировок. В качестве примера для подражания она рассматривает теракты в парижском театре «Батаклан» или метро Брюсселя.

«Проводятся масштабные подготовительные мероприятия, в них должно быть задействовано множество людей, закупается оружие, и на каком-то из этих этапов органам безопасности удается просунуть ногу в дверь», — сказал Хальдеванг.

Присутствовавшая на конференции министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что в Германии сейчас находятся в общей сложности около 27 тысяч последователей радикального исламизма.

«Угрозы могут исходить как от джихадистов-одиночек, так и от небольших групп, но масштабные скоординированные теракты, подобные недавнему теракту в Москве, также являются возможным сценарием», — добавил Хальдеванг, имея в виду теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта.

Подозреваемые в нападении тогда пытались покинуть Россию через границу с Украиной.

В апреле генпрокуратура Германии выдвинула обвинения в создании террористического сообщества против пятерых граждан Таджикистана, одного гражданина Туркмении и одного — Киргизии. Обвиняемые в 2022 году въехали в Германию через Украину.

В конце 2023 года в Вене была объявлена террористическая тревога. Сообщалось, что несколько подозреваемых планировали нападения на собор Святого Стефана, Пратер и Кельнский собор от имени ИГПХ*. Запрос о подозреваемых направили в том числе на Украину.

* Запрещенная в России террористическая организация.