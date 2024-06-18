В ПМР заявили о стремлении Запада и Молдавии задушить республику

Он обратил внимание на то, что Приднестровье искусственно вгоняют в такие рамки, ограничивая внешнеэкономическую деятельность в восточном направлении. «В этой ситуации мы рассчитываем на то, что экономическое и финансовое сотрудничество с Москвой даст результаты. Если сложится совсем экстренная обстановка, то нам будет оказана необходимая помощь, как это бывало ранее. В этом нет ничего плохого, в этом нет ничего иждивенческого. Нам есть что предложить, нам есть что выпустить и что продать», — подытожил Сафонов.