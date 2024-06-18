В ПМР заявили о стремлении Запада и Молдавии задушить республику

«В данном случае принята, видимо, установка на Западе среди кукловодов и хозяев действующей власти Молдовы задушить Приднестровье экономически. Мы этому сопротивляемся и будем сопротивляться», — сказал Сафонов на заседании экспертного клуба газеты «Приднестровье».
По его словам, Приднестровье пытается торговать своей продукцией на различных направлениях, несмотря на действия Молдавии. «Нас пытаются втиснуть в схему, якобы Приднестровье выбирает для торговли только Запад. Особенно такие мантры приходится слышать от руководства Молдовы. Якобы свыше 70% экспорта и импорта — это Евросоюз и Запад в целом, а доля России снижается», — отметил Сафонов.
Он обратил внимание на то, что Приднестровье искусственно вгоняют в такие рамки, ограничивая внешнеэкономическую деятельность в восточном направлении. «В этой ситуации мы рассчитываем на то, что экономическое и финансовое сотрудничество с Москвой даст результаты. Если сложится совсем экстренная обстановка, то нам будет оказана необходимая помощь, как это бывало ранее. В этом нет ничего плохого, в этом нет ничего иждивенческого. Нам есть что предложить, нам есть что выпустить и что продать», — подытожил Сафонов.
Молдавия с августа прошлого года не дает вывозить продукцию заводам «Молдавизолит», «Электромаш» и «Потенциал», назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. С 1 января Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.