Глава Крыма посетил сафари-парк «Тайган» в Белогорском районе

Глава Крыма Сергей Аксёнов посетил сафари-парк «Тайган» в Белогорском районе. Трогательными кадрами он поделился в своих социальных сетях, передает ИА SevastopolMedia.
«С директором парка, предпринимателем Олегом Зубковым, обсудили дальнейшее развитие этого туристического объекта, а также других его проектов. Со своей стороны готов оказывать поддержку по всем проблемным вопросам. Благодарю Олега Алексеевича и весь коллектив сафари-парка за гостеприимство и работу, а также за помощь историческим регионам», — прокомментировал глава республики.