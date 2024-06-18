Глава Крыма посетил сафари-парк «Тайган» в Белогорском районе

«С директором парка, предпринимателем Олегом Зубковым, обсудили дальнейшее развитие этого туристического объекта, а также других его проектов. Со своей стороны готов оказывать поддержку по всем проблемным вопросам. Благодарю Олега Алексеевича и весь коллектив сафари-парка за гостеприимство и работу, а также за помощь историческим регионам», — прокомментировал глава республики.