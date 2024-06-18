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Глава Крыма посетил сафари-парк «Тайган» в Белогорском районе

Сергей Аксёнов пообещал оказать поддержку по всем проблемным вопросам.

Источник: правительство Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов посетил сафари-парк «Тайган» в Белогорском районе. Трогательными кадрами он поделился в своих социальных сетях, передает ИА SevastopolMedia.

«С директором парка, предпринимателем Олегом Зубковым, обсудили дальнейшее развитие этого туристического объекта, а также других его проектов. Со своей стороны готов оказывать поддержку по всем проблемным вопросам. Благодарю Олега Алексеевича и весь коллектив сафари-парка за гостеприимство и работу, а также за помощь историческим регионам», — прокомментировал глава республики.