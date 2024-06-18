Молдавия хочет упразднить автономию Гагаузии, заявили в Приднестровье

«Что касается Гагаузии, то, по всей видимости, это мнение мое, как эксперта и аналитика, сделана ставка на последующее упразднение Гагаузской автономии. Скорее всего, действующая кишиневская администрация с вероятностью минимум 50% может на такое пойти… Гагаузы — это наши друзья, это наши союзники, это наши братья. Это было проверено в 1990 году, в 1992 году, когда мы поддерживали друг друга», — сказал Сафонов на заседании экспертного клуба газеты «Приднестровье».