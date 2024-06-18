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Лукашенко распорядился создать рабочую группу по анализу работы Национальной академии наук Беларуси

Лукашенко создал рабочую группу по анализу работы Академии наук Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко создал постоянно действующую рабочую группу по анализу деятельности Национальной академии наук страны. Распоряжение об этом подписано 18 июня, рассказали в пресс-службе главы Беларуси.

Главой рабочей группы определен председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов. А в составе — независимые эксперты, авторитетные ученые с высокой квалификацией, значительным опытом в науке и госуправлении, глубокими знаниями. Возможно и привлечение руководства и специалистов госорганов и других структур при необходимости, профильных специалистов.

«Рабочая группа изучит вопросы практико-ориентированности и результативности научных исследований и разработок ученых НАН Беларуси, внедрения разработок в отраслях экономики и социальной сферы, разработки импортозамещающей продукции и технологий, экспорта научно-технической продукции», — указано в сообщении пресс-службы президента.

Также сказано, что каждый год до 15 июля (а в 2024-м — до 1 ноября) рабочая группа докладывает главе Беларуси о результатах своей работы. Кроме того, будут подготовлены предложения по решению проблемных вопросов, которые будут выявлены. Деятельность рабочей группы будет обеспечивать Государственный комитет по науке и технологиям.

Лукашенко Александр
образование
наука