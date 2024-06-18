Лукашенко распорядился создать рабочую группу по анализу работы Национальной академии наук Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко создал постоянно действующую рабочую группу по анализу деятельности Национальной академии наук страны. Распоряжение об этом подписано 18 июня, рассказали в пресс-службе главы Беларуси.
Главой рабочей группы определен председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов. А в составе — независимые эксперты, авторитетные ученые с высокой квалификацией, значительным опытом в науке и госуправлении, глубокими знаниями. Возможно и привлечение руководства и специалистов госорганов и других структур при необходимости, профильных специалистов.
«Рабочая группа изучит вопросы практико-ориентированности и результативности научных исследований и разработок ученых НАН Беларуси, внедрения разработок в отраслях экономики и социальной сферы, разработки импортозамещающей продукции и технологий, экспорта научно-технической продукции», — указано в сообщении пресс-службы президента.
Также сказано, что каждый год до 15 июля (а в 2024-м — до 1 ноября) рабочая группа докладывает главе Беларуси о результатах своей работы. Кроме того, будут подготовлены предложения по решению проблемных вопросов, которые будут выявлены. Деятельность рабочей группы будет обеспечивать Государственный комитет по науке и технологиям.