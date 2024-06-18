Лукашенко распорядился создать рабочую группу по анализу работы Национальной академии наук Беларуси

Также сказано, что каждый год до 15 июля (а в 2024-м — до 1 ноября) рабочая группа докладывает главе Беларуси о результатах своей работы. Кроме того, будут подготовлены предложения по решению проблемных вопросов, которые будут выявлены. Деятельность рабочей группы будет обеспечивать Государственный комитет по науке и технологиям.