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Совбез предлагает оценивать уровень доверия к президенту в Беларуси

МИНСК, 18 июн — Sputnik. Госсекретариат Совета Безопасности Беларуси разработал проект указа президента по реализации Концепции национальной безопасности, сообщил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.

Источник: Sputnik.by

По его словам, в настоящее время имеются новые риски, вызовы и угрозы в политической сфере, поэтому появились и новые критерии, позволяющие оценить ситуацию, а потом принять соответствующие решения.

При этом он уточнил, что ключевыми, как и прежде, остаются пять индикаторов, но кроме них есть еще около 25 индикаторов, которые отображают реальное положение дел.

«Например, появились процентные отношения по таким критериям, как доверие населения к главе государства, доверие к органам власти и другим институтам госуправления».

цитирует Вольфовича «СБ. Беларусь сегодня».

Госсекретарь заверил, что вся эта работа проводится по конкретным методикам, которые в свою очередь опираются на научные разработки.

После чего добавил, что главным координатором в оценке политической сферы в республике остается Администрация президента.

Помимо этого, данной работой занимаются в КГБ, Мининформе, МВД и еще более 10 министерствах. Президентская администрация анализирует предоставленные ими данные, чтобы оценить ситуацию.