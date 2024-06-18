Совбез предлагает оценивать уровень доверия к президенту в Беларуси

По его словам, в настоящее время имеются новые риски, вызовы и угрозы в политической сфере, поэтому появились и новые критерии, позволяющие оценить ситуацию, а потом принять соответствующие решения.
При этом он уточнил, что ключевыми, как и прежде, остаются пять индикаторов, но кроме них есть еще около 25 индикаторов, которые отображают реальное положение дел.
«Например, появились процентные отношения по таким критериям, как доверие населения к главе государства, доверие к органам власти и другим институтам госуправления».
Госсекретарь заверил, что вся эта работа проводится по конкретным методикам, которые в свою очередь опираются на научные разработки.
После чего добавил, что главным координатором в оценке политической сферы в республике остается Администрация президента.
Помимо этого, данной работой занимаются в КГБ, Мининформе, МВД и еще более 10 министерствах. Президентская администрация анализирует предоставленные ими данные, чтобы оценить ситуацию.